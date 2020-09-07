شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلى ينفى تجدد إصابة باهر المحمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تجدد إصابة مدافعه باهر المحمدى كابتن الفريق، وقال عبد العزيز أن باهر المحمدى تعرض لاجهاد كبير بعد خوضه مباراة كاملة أمام المقاصة بعد غياب طويل استمر 5 أشهر فى ظل عدم وصوله للجاهزية الكاملة لذلك فضلنا حصوله على بعض الراحة واستبعاده من مواجهة نادى مصر اليوم .

ويسعى الجهاز الطبى للإسماعيلى لتجهيز باهر المحمدى لقيادة دفاع الدراويش فى المباراة المقبلة مع الأهلى والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعه على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام .

ويستضيف الاسماعيلى نظيره نادى مصر فى السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية بختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من مصر المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل نادى مصر مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

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ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

وتبدو مباراة الليلة هى الظهور الأول لأحمد العجوز ومحمد حمص فى القيادة الفنية للإسماعيلى بشكل مؤقت لحين قدوم المدرب الاجنبى ومخطط الأحمال عقب قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة من قيادة الفريق الأصفر، ويسعى الاسماعيلى لتجاوز المحنة الصعبة التى يعيشها عن طريق خطف فوز يساهم فى إنقاذ الفريق من شبح الهبوط