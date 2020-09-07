شكرا لقرائتكم ليفربول ينتظر عرضا رسميا من برشلونة بشأن فينالدوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب نادى ليفربول الإنجليزي، وصول عرض رسمى من برشلونة الإسبانى لضم الهولندى جورجينو فينالدوم نجم خط وسط الريدز خلال هذا الصيف.

وكشف رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، عن رغبته فى ضم جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول، فيما تفضل إدارة البارسا التعاقد مع تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ.

ووفقاً لما نشرته شبكة "سكاى سبورتس"، أن ليفربول ينتظر وصول عرض رسمى من جانب برشلونة بشأن جورجينيو فينالدوم حيث لم يتم تقديم أى عرض رسمى حتى الآن، ولكن تواصل البارسا فقط مع وكلاء لاعب خط الوسط الهولندي.

وسينتهى عقد فينالدوم مع ليفربول فى 30 يونيو 2021 بعد أن انضم إليه فى عام 2016 من نيوكاسل مقابل 30 مليون يورو، ولم يحسم بطل البريميرليغ مستقبله بعد.

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وأصبح وصول فينالدوم إلى كامب نو قريبًا جدًا بمبلغ لن يتجاوز 20 مليون يورو، مع بقاء شهر واحد بالضبط على إغلاق سوق الانتقالات.

وسبق وأن لعب جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي، تحت قيادة رونالد كومان فى منتخب هولندا.