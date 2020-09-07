لحظة بلحظة مباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل حرس الحدود ضد الأهلي



يواجه فريقا الأهلى وحرس الحدود فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، باستاد المكس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدورى رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة حيث يتبقى 11 نقطة فقط على حصم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعانى منها الفريق منذ فترة طويلة.

حرس الحدود ضد الأهلي



ويتربّع الأهلى على قمة الدورى برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادى عشر بـ26 نقطة، وحقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصرى ووادى دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف فى الجولة الـ21.

ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فسيتواجد محمد الشناوى فى مركز حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع على معلول بعد عودته من الإيقاف، أيمن أشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى وفى الوسط أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى "أفشة"، أحمد الشيخ وفى الهجوم مروان محسن وأليو بادجي.

حرس الحدود والأهلي

فيما تعادل الحرس فى أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدورى، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهى هدف لهدف أمام، نادى مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندرى فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلى وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.

فى الأهلى، تبدو الأوراق الرابحة فى الفريق معروفة وليس هناك ما يُخبئه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى يعتمد على نفس اللاعبين يأتى فى مقدمتهم، السنغالى آليو بادجى ووليد سليمان ومروان محسن وأحمد الشيخ وحمدى فتحى كما يعود على معلول لقائمة الأهلى بعد غيابه عن مباراة دجلة الأخيرة للإيقاف.

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الأهلي ضد الحرس



وحرص فايلر على التحدث مع لاعبيه بشأن أهمية التركيز حتى صافرة النهاية وعدم ترك مساحات واسعة للمنافس لان هذا الأمر يُكلّف الفريق كثيراً وكاد يتسبب فى خسارة نقاط الفترة الأخيرة، وشدد المدير الفنى للاعبى الأهلى على ضرورة اللعب الجماعى ومن لمسة واحدة من أجل إرباك الخصم والتسجيل فى شباكه.

فى المقابل، يعلم محمد حليم المدير الفنى للحرس انه مهمته فى لقاء الليلة صعبة للغاية بسبب قوة المنافس وكثرة أوراقه الرابحة، مُشدداً على انه سيلعب فى حدود إمكانياته الفنية من أجل تحقيق اكبر المكاسب امام الأهلى بخطف نقطة على اقل تقدير أو تحقيق المفاجأة وإسقاد المارد الاحمر الذى لم يخسر هذا الموسم سوى مرة واحدة من الزمالك.

واكد حليم انه درس الأهلى جيداً وتحدث مع لاعبيه عن دورهم فى مباراة الليلة وشرح لهم مواطن القوة والضعف فى الأهلى بهدف إستغلالها وتحقيق نتيجة جيدة خاصة وان الحرس لم يخسر منذ فترة طويلة وتحديداً امام دجلة يوم 14 أغسطس الماضي.

الأهلي ضد حرس الحدود



ويعول الحرس على اكثر من لاعب مُميّز فى مباراة الليلة أمثال، مصطفى جمال وأحمد شرويدة وعمرو الحلوانى وأحمد فتحى فيليكس وإبراهيما كونيه ومحمد عبداللطيف جريندو.