الاتحاد ضد المقاصة .. كل ما تريد معرفته عن مواجهة زعيم الثغر وأبناء الفيوم

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جدة - عمرو شويل يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره مصر المقاصة فى الثالثة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل مع طنطا بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما حقق الفريق الفيومى فوزاً عريضاً على الاسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

*ترتيب الاتحاد السكندرى والمقاصة فى جدول الدوري



ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى والمقاصة



تاريخيا، يتفوق مصر المقاصة فى تاريخ مواجهات الفريقين والتى بلغت 16 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات لزعيم الثغر، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، بينها تعادلين سلبيين.

41 هدفا تم تسجيلها فى المواجهات السابقة، سجل لاعبو المقاصة 25 هدفا مقابل 16 هدفا للاعبى زعيم الثغر.

ويتقاسم الثلاثى المحترف أوسو كونان، وجون أنطوى - لاعب بيراميدز حاليا-، وكابونجو كاسونجو - لاعب الزمالك حاليا- لقب الهداف التاريخى لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

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وانتهت مواجهة الدور الاول لدورى هذا الموسم بين الفريقين بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام فى الجولة الثامنة للمسابقة فى 16 ديسمبر 2019 سجل ثلاثية الاتحاد أحمد رفعت هدفين ورزاق سيسيه هدفاً فيما سجل ثنائية المقاصة صلاح أمين وإيدو موسيس وأهدر محمد إبراهيم ركلة جزاء .

*يوسف يبحث عن استعادة الانتصارات وجلال يسعى لمواصلة الهروب من الهبوط



ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لإستعادة نغمة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى ويغيب عن زعيم الثغر الليلة عماد السيد حارس المرمى للإصابة فى المقابل شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة على لاعبيه ضرورة مواصلة الهروب من شبح المراكز المتأخرة فى جدول المسابقة للوصول للمنطقة الدافئة.

*التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى والمقاصة



ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام المقاصة مكون من :"محمود الزنفلى، السيد سالم، إسلام جمال، عمرو الميداني، محمود شعبان، أحمد راشد، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، عبد الغنى محمد، رزاق سيسيه، كريم الديب".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام زعيم الثغر مكون من :"محمود حمدى، عصام صبحى وأحمد عبدالعزيز «مودي» ومحمد دبش وعاصم سعيد، خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافى ومحمد إبراهيم، شميلس بيكلى وعمرو مرعي".