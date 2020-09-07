شكرا لقرائتكم أسوان يجهز بيانا رسميا للجنة الخماسية بشأن الظلم التحكيمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مع لجنة الكرة بالنادى لمناقشة الظلم التحكيمى الذى تعرض له الفريق خلال المباريات الماضية وآخرها لقاء سموحة والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بنتيجة 3/3 فى مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وحالتى طرد على نادى أسوان فى الربع ساعة الأخير من عمر اللقاء، مما أدى إلى تغير نتيجة المباراة من التقدم بثلاثة أهداف لهدفين لصالح أبناء الجنوب إلى التعادل.

ويجهز مسئولو أسوان بيانا رسميا لطرح وجهة النظر النادى وتوجيه رسالة إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خاصة وأن المباريات المقبلة تعتبر حاسمة فى بقاء أبناء الجنوب فى الدورى الممتاز ولا تتحمل الأخطاء التحكيمية.

فى سياق آخر، يغيب محمد عبد المجيد، مهاجم نادى أسوان، عن المشاركة مع فريقه خلال الجولتين المقبلتين بالدورى، أمام الإنتاج الحربى ثم أسوان بالأسبوعين الـ 26 و27 من عمر المسابقة المحلية ذلك بعد تعرضه للطرد المباشر عقب تدخله فى كرة مشتركة مع إيريك نيسيبامبى لاعب سموحة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بمنافسات الجولة 25 وانتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، وكان عبد المجيد قد سجل ثلاثية أسوان فى شباك الفريق السكندرى.

وفى ذات الوقت يفتقد أسوان لخدمات سولمون منساه لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أيضاً خلال مباراة سموحة، إلا أن سولمون منساه يغيب عن مباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين تلقى على إثرهما البطاقة الحمراء.

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ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً .

من جانبه، أعرب مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن غضبه الشديد من الظلم التحكيمى الذى تعرض له فريقه خلال مباراته أمام سموحة وقال أمين: اعترضنا من الأمس على وجود حكم من الاسماعيلية لمباراة سموحة، خاصة أن الاسماعيلى تلقى هزيمة كبيرة أمام المقاصة، واذا فوزنا كنا سنتخطى الاسماعيلى فى الجدول، ومع ذلك أصر الاتحاد على تعيين حكم من مدينة الاسماعيلية لمباراتنا مع سموحة.

واصل: كل اعتراضنا كان على هذا الأمر، الحكم كان لازم يعمل كده فى آخر دقيقة ولو أنهى المباراة بالفوز كنا سنتخطى الاسماعيلى وكان سيدخل فى حسبة الهبوط.

استكمل: وافقنا على لعب الدرى لتسير المنظومة من جديد ولكن لا نطلب أكثر من حقنا، وافقنا على اللعب بالقاهرة لعدم انتظام الطيران الداخلى، ولكن لا تدخولنا فى حسبة سيئة نريد حقنا فقط.