شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: محمد محمود لن يعود بعد 3 أسابيع.. وهذا موقف كهربا وصالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن محمد محمود لاعب وسط المارد الأحمر يواجه مصيرا مجهولا ولن يعود للملاعب بعد ثلاثة أسابيع مثلما قال طبيب الأهلى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: " فايلر بيصرخ من كثرة الإصابات فى الأهلى، عمرو السولية وحسين الشحات اقتربا من العودة للتدريبات، بينما انتهى موسم محمود متولى ليس هذا الموسم فحسب وإنما الموسم المقبل بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبى فيما يؤدى سعد سمير برنامجه التأهيلى بنجاح".

ويضيف شوبير: "الأزمة فى قصة مصابى الأهلى تتمثل فى كريم نيدفيد الذى مازال وضعه غامضاً، الولد بيقاتل للعودة ولكنه لا يستطيع الجرى يؤدى برنامجه التأهيلى من وضع الثبات على أمل تدخل جيد يعيده للملاعب، كما يواجه الأهلى أزمة مع محمد محمود لاعب الوسط، قصته فيها نقطة تايهة الولد رجع وشارك فى التدريبات ولكنه شعر بألم وعلى الفور سفره الأهلى لألمانيا فى هدوء وأعلنوا عودته بعد ثلاثة أسابيع ولكن إحساسى بيؤكد مش هيرجع ولا حتى نهاية أكتوبر، مشاركته فى التدريبات صعبة وأتمنى أكون غلط".

وعن كهربا قال شوبير: "لن يلعب كهربا مباراة الإسماعيلى رغم أنه بيتدرب كويس ولكن واضح أن اللاعب مستهدف من طريقة ظهور فيديوهات قديمة ليه وتصديرها للمشهد بعد واقعة خناقته مع الشناوى".

وتابع شوبير: "خلاف فايلر مع صالح جمعة عنوانه 6 كيلو، لازم صالح يخس 6 كيلو عشان فايلر يعيده للمباريات ، بينما اتخذ الاهلى قرارا بتعديل عقد أحمد الشيخ وكذلك تفعيل عقد مروان محسن الجديد لاسيما أن فايلر مقتنع بيه للغاية وسانده كثيراً فى أزمته الأخيرة".

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وأكمل شوبير:"سيد عبد الحفيظ زار مؤمن زكريا فى بيته من يومين وناقش معاه بنود مستحقاته عشان نسبة المشاركة وطلب منه يحضر للنادى ويبقى مع اللاعبين لو صحته تسمح ولو مش هينفع يبقى اللاعيبة هتجيله لحد عنده".

وعن بيراميدز قال شوبير: "سيواجه أزمة عنيفة بالكونفدرالية ، فريق حوريا كوناكرى خصم ليس سهل ، والفريق فقد المركز الثانى فعليا وأصبح خارج المعادلة بعد الخسارة من الزمالك ثم الجونة وهيخسر نقاط ثانية لان عبد الله السعيد لن يعود المباراة المقبلة بسبب الاصابة ، وانهارده هيتم اعلان انضمام رمضان صبحى لمدة خمس مواسم وليس ثلاثة بمقابل مادى كبير للغاية وامتيازات كثيرة".