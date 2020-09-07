شكرا لقرائتكم عمرو السولية وحسين الشحات يواصلان التدريبات التأهيلية في التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل ثنائى الأهلى عمرو السولية، وحسين الشحات، تدريباتهما التأهيلية صباح اليوم داخل مقر النادى بالجزيرة، وتنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الخاص بهما، من خلال أداء جلسة فى الجيم، قبل الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى.

وأجرى حسين الشحات جراحة الفتاق مؤخرا فيما تعرض عمرو السولية لإصابة عضلية ليبتعدا عن تدريبات الأهلى الجماعية والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

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ويلتقى فريقا الأهلى وحرس الحدود فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، باستاد المكس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدورى رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة، حيث يتبقى 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعانى منها الفريق منذ فترة طويلة.

ويتربّع الأهلى على قمة الدورى برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادى عشر بـ26 نقطة، وحقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصرى ووادى دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف فى الجولة الـ21، فيما تعادل الحرس فى أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدورى، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهى هدف لهدف أمام، نادى مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندرى فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلى وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.

فى الأهلى، تبدو الأوراق الرابحة فى الفريق معروفة وليس هناك ما يُخبئه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى يعتمد على نفس اللاعبين يأتى فى مقدمتهم، السنغالى آليو بادجى ووليد سليمان ومروان محسن وأحمد الشيخ وحمدى فتحى كما يعود على معلول لقائمة الأهلى بعد غيابه عن مباراة دجلة الأخيرة للإيقاف.