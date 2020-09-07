يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
لندن: أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم الإثنين إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.
وأكد سيتي في بيان أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنكليزي والحكومة.
وقال "لم تظهر اعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفا "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".
وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي ضد ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة لاعبي مانشستر سيتي محرز ولابورت بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.