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أولمبياد طوكيو سيُقام مع أو بدون كورونا

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


سيدني: سيُقام أولمبياد طوكيو المؤجل إلى صيف 2021 بصرف النظر عن جائحة فيروس المستجد، بحسب ما قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس الاثنين، واصفا إياها بـ"الألعاب التي انتصرت على كوفيد".

ولم تلغ الألعاب منذ تأسيسها باستثناء فترة الحربين العالميتين، فيما أصرّ كوتس الذي تحدّث عبر الهاتف أن ألعاب طوكيو ستبدأ في موعدها المعدّل "مع أو بدون كوفيد. ستبدأ الألعاب في 23 يوليو من العام المقبل". وتابع رئيس لجنة تنسيق الأولمبياد "ستكون الألعاب التي انتصرت على كوفيد، الضوء في نهاية النفق".

وسيكون موضوع الألعاب "إعادة الإعمار من الضرر الذي تسبّب به التسونامي"، بحسب كوتس في إشارة إلى الزلزال والتسونامي اللذين ضرب شمال-شرق اليابان في 2011.

وكانت الألعاب مقرّرة في 24 يوليو الماضي، لكن المنظمين اتخذوا في مارس الماضي قرارا تاريخيا بتأجيلها إلى صيف 2021، فيما كان ينتشر حول العالم. وأشارت السلطات اليابانية بوضوح الى أنها لا ترغب بتأجيل الألعاب مرة ثانية.

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ولا تزال حدود اليابان مغلقة إلى حد كبير حتى الآن أمام الأجانب، ويشكك خبراء كثيرون بالسيطرة على الجائحة بحلول الصيف المقبل.

ووفقا للعديد من استطلاعات الرأي الأخيرة، تفضّل غالبية واضحة من اليابانيين تأجيل الألعاب مرّة أخرى أو إلغاءها بسبب كورونا.

وشدّد كوتس على أن الحكومة اليابانية "لم تستسلم على الإطلاق" اثر التأجيل، برغم "المهمة الضخمة" المتمثلة بالتأجيل لمدة عام.

وقال الأسترالي "قبل كوفيد أعلن (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني) توماس باخ انها الألعاب الأفضل التي رأيناها على الإطلاق لناحية الإعداد، تم الانتهاء من جميع المنشآت تقريبا، ولقد انتهى العمل بها الآن، القرية رائعة (...) كل شيء على ما يرام".

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