فلاشينغ ميدوز: أوساكا إلى ربع النهائي

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نيويورك: بلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة تاسعة عالميا الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزها على الاستونية أنيت كونتافييت 6-3 و6-4 الأحد.
وحسمت بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2018 المباراة في ساعة و12 دقيقة لتضرب موعدا مع الأميركية شيلبي رودجرز الفائزة على التشيكية بترا كفيتوفا السادسة 7-6 (7-5) و3-6 و7-6 (8-6).
وأكدت المصنفة رابعة في البطولة الأميركية أن تحكمها في أعصابها كان مفتاح الفوز بالمباراة، وقالت "بالنسبة لي، الأمر مهم جدا لأنه من السهل جدا أن تضع نفسك تحت الضغط، خاصة عندما تشعر بأنه من الممكن أن تكسر الإرسال مرات عدة".
واضافت "لكنني قلت لنفسي إنها لاعبة رائعة من المفترض أن تفوز بإرسالها لذا نعم فقط استمري في الضغط".
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