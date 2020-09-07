شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يهاجم «ساسي» ويطالب بتوقيع عقوبة مغلظة عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، بعدما تعمد الحصول على بطاقة صفراء قبل تغييره خلال مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش ليلة الأمس.

وكشف «شوبير»، خلال برنامجه الإذاعي عبر «راديو أون سبورت إف إم»، أن ساسي تعرض للإصابة في ظهره، وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، استبداله، قبل نهاية الشوط الأول، فتباطأ اللاعب التونسي من أجل نيل إنذار بشكل متعمد، ويغيب عن المباراة المقبلة لفريقه أمام سموحة.

وأكد أحمد شوبير أن تعمد الحصول على إنذار يستلزم عقوبة منفصلة، وعدم الاكتفاء بالإيقاف لمباراة واحدة كما ينص القانون الحالي، مطالبا لجنة المسابقات والانضباط بوضع حد لهذا الأمر.

وطالب حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق بوضع قانون يعاقب اللاعب الذي يتعمد الحصول على بطاقة صفراء، وتغليظ العقوبات عليه.

وخرج فرجاني ساسي من مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وحل إسلام جابر بدلا منه، وحسم الفريق الأبيض المباراة بهدف دون مقابل.

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