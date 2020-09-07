شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: لن نتفاوض على بيع محمد إبراهيم إلا بعد نهاية الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن ناديه لن يدخل في مفاوضات مع أي ناد لشراء أو بيع لاعب سوى بعد نهاية الموسم الجاري.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لقناة «ten»، أن النادي يرغب في الحفاظ على تركيز لاعبيه، والحصول على مركز متقدم في جدول الدوري، مضيفًا أن النادي يريد الحفاظ على لاعبيه.

وقال عبدالسلام: «لم يصلنا عرض رسمي لضم محمد إبراهيم أو أي لاعب، لكن بالتأكيد هناك اتصالات من وكلاء أو مسؤولي أندية بمسؤولين لدينا، ولا أنكر ذلك».

وأضاف عبدالسلام: «لن نتفاوض على بيع محمد إبراهيم أو لاعب غيره، أو شراء لاعب من ناد آخر إلا بعد نهاية الموسم نهائيًا، نريد الحفاظ على تركيز لاعبينا، نحتل حاليًا المركز العاشر في ترتيب الدوري ونريد تحسين هذا الترتيب، فقط كل ما نريده هو ألا نشتت لاعبينا».