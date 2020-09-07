شكرا لقرائتكم حرس الحدود ضد الأهلي .. فايلر يستقر على تشكيل الأحمر في لقاء الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، على تشكيل فريقه الذى يواجه حرس الحدود مساء اليوم الإثنين على ملعب المكس، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدورى العام.

ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فسيتواجد محمد الشناوى فى مركز حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع على معلول بعد عودته من الإيقاف، أيمن أشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى وفى الوسط أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى "أفشة"، أحمد الشيخ وفى الهجوم مروان محسن وأليو بادجي.

ويدرس فايلر العودة لخطته المعتادة واللعب برأس حربة واحد من خلال المفاضلة بين مروان وبادجى حيث سيتم الدفع بأحدهما أساسى على أن يجلس الأخر على دكة البدلاء، ويعود جونيور اجاى للتشكيل الأساسى وهو ما سيتحدد خلال الساعات القادمة.

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وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذى أجراه ‏اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى أمس، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، وأجرى الأهلى تحليل «رابيد تيست»، أول أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية فى مسابقة الدورى الممتاز.‏

ويتربّع الأهلى على قمة الدورى برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادى عشر بـ26 نقطة، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصرى ووادى دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف فى الجولة الـ21، فيما تعادل الحرس فى أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدورى، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهى هدف لهدف أمام، نادى مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندرى فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلى وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.