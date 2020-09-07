شكرا لقرائتكم حسام غالى يشيد بالحارس جنش لدعمه مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أشاد حسام غالى قائد النادى الأهلى السابق، ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة، بمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عقب السلوك الذى قام به الأخير بعد انتهاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدورى العام، حيث ارتدى جنش قميصاً يحمل صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلى، فى رسالة حب ودعم مع ظروف المرض الذى يعانى منه مؤمن خلال الفترة الأخيرة بضمور العضلات ، ونشر غالى صورة لجنش عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر وعلق عليها "برافو جنش".

وظهر محمود جنش، حارس الزمالك، بقميص عليه صورة مؤمن زكريا جناح الزمالك والأهلى السابق، عقب لقاء الفريق الأبيض مع طلائع الجيش، وأعلن جنش عن تجمع خلال اليومين القادمين من قبل اللاعبين لدعم مؤمن زكريا وقال جنش عبر قناة أون تايم سبورتس إنه يتمنى الدعم بصورة دائمة لمؤمن زكريا وقال:"أتمنى مؤمن زكريا يرجع ويسجل فيا هدف وهسيبه لأنه مسجلش فيا قبل كده".

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وتغلب الزمالك على طلائع الجيش، بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفاً وعليه 17.

فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفاً مقابل 30 في شباكه، وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.