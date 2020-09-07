شكرا لقرائتكم شوبير يكشف تفاصيل التحقيق فى أزمة اختفاء كؤوس المنتخب الوطنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق كواليس اللجنة التى أرسلتها وزارة الشباب والرياضة للجبلاية أمس للتحقيق فى أزمة اختفاء كئوس المنتخب الوطنى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" اللجنة ذهبت لإتحاد الكرة فى العاشرة صباحاً وأمضت داخله 6 ساعات كاملة حققت فيها مع مسئول الادارة المالية بالجبلاية أحمد محب ومسئولو المخازن ، وقدم محب ورقة بجرد الاتحاد إبان الحريق فى 2013 ومكتوب داخله أن الكئوس فقد منها كأس بالحريق وموجود بإتحاد الكرة أربعة أخرى".

وتابع شوبير:" مسئولو اللجنة طلبوا إحضار الـ4 كئوس وبالتفيتش عثروا على ثلاثة كئوس فقط فين اختفى الكأس الرابع فطلبوا من المسئولين محاضر مجلس الإدارة للتعرف على عدد الكئوس فجاءهم الرد أنه لايوجد محاضر ولا ورق فى الاتحاد بداعى تعرضه للحرق ورفضت اللجنة هذا الطرح مؤكدة أن الادارة المالية لم تتعرض للحريق".

ويضيف شوبير:"وفى النهاية توصلت اللجنة إلى أن الورق موجود فوق "سطوح" إحدى الغرف وبسؤال على كامل المسئول قال نصاًَ "عليا الطلاق منذ دخولى اتحاد الكرة لم أرى كأس واحد ولو فى ورقة تؤكد وجود كئوس حاسبونى عليها"، ولم تعثر اللجنة على أى أوراق ".

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وأكمل شوبير:"اللجنة طلبت الورقة التى أحضر بها أحمد حسن كابتن المنتخب الاسبق الكأس الذى كان بحوزته فكان الرد لايوجد ورق ، وسألوا عن جرد السنة الاخيرة للتعرف على عدد الكئوس الموجودة فلم يعثروا على أى كأس وطالبوا بجرد السنوات السابقة كلها حتى وصلوا لعام 2013 وتبين عدم وجود أى كأس فى أى جرد سابق للجبلاية".

وتابع شوبير:"اللجنة طلبت السيوف الموجودة فى غرف مجلس إدارة الاتحاد وجاءهم الرد منعرفش عنها حاجة ، وتبين أن عدد الكئوس التى اختفت اثنين وليس كأس واحد ، أحدهم ضاع فى الحريق ولم يتضح بعد أين يتواجد الكأس الثانى ، والموضوع هيوصل للنيابة الادارية ومعرفش مصيره هيكون بعد كدا ايه".

وأختتم شوبير حديثه قائلا :"سبب تفجير هذه القضية هو رغبة اللجنة الخماسية فى إقامة متحف للجبلاية وحينما فوجئوا باختفاء الكئوس فضلوا اعلان الأمر حتى لايتهموا بأنهم السبب بعد رحيلهم وهم محقين للغاية ، ولازم اتحاد الكرة يتعلم يرتب دولابه إزاى على الأقل يتعلم من الأهلى اللى جنبه فى فيلم الحقيقة الغائبة الذى نعيشه".