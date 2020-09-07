شكرا لقرائتكم البرازيلى هيرون ريكاردو يقترب من قيادة الاسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اتفاقه مع البرازيلى هيرون ريكاردو ليقود الدراويش فى الفترة المقبلة خلفاً للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى السابق الذى رحل بالتراضى بين الطرفين بسبب سوء النتائج ، ومن المقرر أن يصل ريكاردو للإسماعيلية فى غضون ساعات قليلة برفقة مدرب أحمال أجنبى ليوقع عقود تدريب الفريق الأصفر .

وتوجه مجلس اداره نادي الاسماعيلي بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفتره السابقه مع وعد بمعالجه السلبيات من اجل تحسن النتائج ، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول إعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة السابقة للدوري ، كما قرر تعيين أحمد العجوز مدرباً ومديراً للكرة ومحمد حمص مدرباً مع إستمرار سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى فى تشكيل الجهاز الفنى المنتظر الاعلان عنه عقب إتمام التعاقد مع المدرب الاجنبى .

وفى وقت سابق كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن ناديه يفاضل بين ثلاثة مدربين اجانب سبق لهم تدريب الدراويش تمهيدا للتعاقد مع أحدهم ليقود الفريق الأصفر خلفا الفرنسي ديديه جوميز، وقال المصدر في تصريحات خاصة :" فتحنا باب التفاوض مع البرازيلي هيرون ريكاردو والالماني ثيو بوكير والهولندي مارك فوتا لاختيار الأنسب منهم للعودة لقيادة الاسماعيلي وتبدو حظوظ ريكاردو هي الاقوي حتي الآن " .

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وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين الأولى في أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيري ومحمد حمص للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري مع الأهلي بعد التساوي في عدد النقاط بنهاية المسابقة ، وخسر الإسماعيلي الدوري لصالح الأهلي بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردوثم عاد لتدريب الدراويش مرة أخرى في فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة .

ويستضيف الاسماعيلى نظيره نادى مصر في السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية بختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من مصر المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل نادى مصر مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وتبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول لأحمد العجوز ومحمد حمص في القيادة الفنية للإسماعيلى بشكل مؤقت لحين قدوم المدرب الاجنبى ومخطط الأحمال عقب قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة من قيادة الفريق الأصفر ، ويسعى الاسماعيلى لتجاوز المحنة الصعبة التي يعيشها عن طريق خطف فوز يساهم في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط