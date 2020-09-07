شكرا لقرائتكم رسمياً..أحمد سامى مديراً فنيا ً لنادى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تولى أحمد سامى المدير الفنى السابق لنادى طنطا، المسئولية الفنية لفريق سموحة خلال المرحلة المقبلة، خلفاً لحمادة صدقى، والذى رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج والتى كان أخرها التعادل مع أسوان فى مباراة الجولة 25 بنتيجة 3/3، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "الكابتن احمد سامي مديرا فنيا لنادي سموحة والكابتن احمد حمودة مدرب عام والكابتن خميس جعفر مدرب ، ويل مدرب احمال وواستمرار الجهاز الطبي والاداري ، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح".

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كان أحمد سامى، المدير الفنى السابق لفريق الكرة بنادى طنطا، قد قدم اعتذارا إلى مسئولى أبناء السيد البدوى عن استكمال مهمته كمديرا فنيا للفريق، وأكد سامى، أنه سعيد بالفترة القصيرة التى تولى فيها المهمة رغم الصعاب الكبيرة التى واجهها، مشيدا بمجلس إدارة طنطا الذى كان يعمل على تسهيل كل الصعاب التى واجهت الفريق.

لم يكشف سامى الأسباب التى دفعته إلى تقديم الاعتذار على الرغم من الصورة الطيبة التى ظهر عليها الفريق بعد توليه المسؤلية خلال المباراتين الأخيرتين من بطولة الدورى العام، وكان سامى قد تولى المسؤولية الفنية لطنطا خلفا لمحمد صلاح لمدة عدة أيام فقط.

ويحتل سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة، حصدها لاعبو الفريق السكندرى من 25 مباراة، حيث فازوا فى 6 مباريات وتعادلوا فى 14 آخرين، فيما تلقى سموحة الهزيمة فى 5 لقاءات، وسجل لاعبو سموحة 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 آخرين.