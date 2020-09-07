موعد مبارة الأهلي وحرس الحدود اليوم الاثنين.. التشكيل والغيابات

يلتقي فريقا الأهلي وحرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء اليوم ،الأثنين، بإستاد المكس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدوري رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة حيث يتبقي 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعاني منها الفريق منذ فترة طويلة.

ويتربّع الاهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة ، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21 ، فيما تعادل الحرس في أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.

في الأهلي ، تبدو الأوراق الرابحة في الفريق معروفة وليس هناك ما يُخبئه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذى يعتمد على نفس اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، السنغالي آليو بادجي ووليد سليمان ومروان محسن وأحمد الشيخ وحمدي فتحي كما يعود على معلول لقائمة الاهلي بعد غيابه عن مباراة دجلة الأخيرة للايقاف.

ويغيب عن الأهلي حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف.

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ومن المتوقع أن يبدأ فايلر بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أحمد فتحي

أليو بادجي - حمدي فتحي- محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ

مروان محسن وأليو بادجي