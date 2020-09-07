فرج عامر يعلن تعيين أحمد سامي مديرًا فنيًا لسموحة وأحمد حمودة مدربًا عامًا





أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تعيين أحمد سامي مديرًا فنيًا للفريق السكندري، خلفًا لحماده صدقي الذي اعتذر عن استكمال المهمة صباح أمس الأحد.

َكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الكابتن احمد سامي مديرا فنيا لنادي سموحة والكابتن احمد حمودة مدرب عام والكابتن خميس جعفر مدرب ، ويل مدرب احمال وواستمرار الجهاز الطبي والاداري ، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح”.

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وكان فريق سموحة قد تعادل مع أسوان في أخر مبارياته في الدوري بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن حماده صدقي تولى القيادة الفنية لفريق سموحة بداية من شهر يناير الماضي، خلفًا للتوأم حسام وإبراهيم حسن، حيث ترك الهلال السوداني من أجل تدريب الفريق السكندري.