شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. رمضان صبحى الباحث عن العودة للأضواء من بوابة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يطمح رمضان صبحى لاعب بيراميدز الجديد القادم من صفوف هيدريسفيلد الإنجليزى فى العودة الأضواء مجددا بعد أزمة صدمة الجماهير الحمراء من رحيله عن صفوف الأهلى ، و غبلاغ الإدارة برغبته فى الرحيل إلى بيراميدز .

و شهد رحيل صبحى من النادى الأهلى العديد من الأزمات و أبرزها إتهام شريف إكرامى حارس المرمى الذى إتفق أيضا على الإنضمام إلى صفوف بيراميدز فى التدخل لإقناع اللاعب بإتمام تعاقد الفريق السماوى خاصة أنه يعد شقيق زوجته .

و يعقد نادى بيراميدز اليوم مؤتمرا صحفيا لتقديم اللاعب ،يحضره عمرو بسيونى مدير التعاقدات، حيث سيتم الإفصاح خلال المؤتمر عن كافة تفاصيل التعاقد وبعض الكواليس التى دارت بين الناديين واللاعب.

وأنهى رمضان صبحى الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب إنتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى فى شهر يونيو الماضي ، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021 .

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.

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وقام رمضان صبحي، يوم الأربعاء الماضى تصوير "برومو" إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى نادى بيراميدز وتقديمه لوسائل الإعلام فى ملعب الدفاع الجوى مقر نادي بيراميدز، بعد انتقال لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

و يرصد الخليج 365 لقطات لنجم بيراميدز الجديد رمضان صبحى فى الصور التالية :



