شكرا لقرائتكم خبر عن 51% من القراء لا يؤيدون انتقال محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب 51% من القراء بـ"لا" على استطلاع للرأى طرحه الخليج 365 تحت عنوان "هل تؤيد انتقال محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق إلى النادى الأهلى؟".

في حين أجاب 49 %من القراء بـ"نعم" على الاستطلاع، مؤيدين انتقال محمد إبراهيم للقلعة الحمراء.

كان قد استطلع مسئولو النادى الأهلى طلبات نظرائهم فى مصر المقاصة الخاصة ببيع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق الفيومي لتعويض رحيل رمضان صبحي والذي رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي وانتقاله رسمياً لبيراميدز، ويقدم محمد إبراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.

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وعرض الأهلي شراء محمد إبراهيم مقابل 10 ملايين جنيه في الوقت الذي يشترط مصر المقاصة الحصول على 30 مليون جنيه خاصة بعد تلقى الفريق الفيومي عرضاً بهذه القيمة من بيراميدز مما يعني أن الفرق بين عرض الأهلي وطلبات المقاصة هو 20 مليون جنيه.