شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أحمد سامى مديراً فنياً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، تولى أحمد سامى المدير الفنى السابق لنادى طنطا المسئولية الفنية لفريق سموحة خلال المرحلة المقبلة، خلفاً لحمادة صدقى الذى رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج والتى كان أخرها التعادل مع أسوان فى مباراة الجولة 25 بنتيجة 3/3.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "الكابتن أحمد سامى مديرا فنيا لنادى سموحة، والكابتن أحمد حمودة مدرب عام، والكابتن خميس جعفر مدرب، ويل مدرب أحمال واستمرار الجهاز الطبى والإدارى، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح".

Advertisements



فرج عامر

وكان أحمد سامى، المدير الفنى السابق لفريق الكرة بنادى طنطا، قد قدم اعتذارا إلى مسئولى أبناء السيد البدوى عن استكمال مهمته كمديرا فنيا للفريق، وأكد سامى، أنه سعيد بالفترة القصيرة التى تولى فيها المهمة رغم الصعاب الكبيرة التى واجهها، مشيدا بمجلس إدارة طنطا الذى كان يعمل على تسهيل كل الصعاب التى واجهت الفريق.

لم يكشف سامى الأسباب التى دفعته إلى تقديم الاعتذار على الرغم من الصورة الطيبة التى ظهر عليها الفريق بعد توليه المسؤلية خلال المباراتين الأخيرتين من بطولة الدورى العام، وكان سامى قد تولى المسؤولية الفنية لطنطا خلفا لمحمد صلاح لمدة عدة أيام فقط.

ويحتل سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة، حصدها لاعبو الفريق السكندرى من 25 مباراة، حيث فازوا فى 6 مباريات وتعادلوا فى 14 آخرين، فيما تلقى سموحة الهزيمة فى 5 لقاءات، وسجل لاعبو سموحة 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 آخرين.