فرج عامر: اتفقت مع سامي بعد انفصاله عن طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه أتم الاتفاق مع أحمد سامي لتولي الإدارة الفنية للفريق السكندري، بعد إعلان انفصاله عن نادي طنطا.

وأوضح عامر في تصريحات إذاعية لراديو 9090، أن نتائج فريق سموحة لم تكن بقدر العطاء الذي يبذله حمادة صدقي المدير الفني للفريق، وبالتالي رأى أن يترك المهمة لغيره لتلقى قبولا لدى مجلس إدارة الفريق الساحلي.

وأكمل: "رأينا أن نمنح الفرصة لأحد الشباب صغير السن، ولديه طموح، ودرسنا عددًا من الأسماء من بينهم مجدي عبدالعاطي، ومحمد عودة، وأسامة عرابي".

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وأضاف: "علمنا مساء الأحد، أن أحمد سامي رحل عن فريق طنطا، نعرفه جيدًا بعد فوزه على سموحة في 3 مباريات، ومسيرته مع الجيش، وبالتالي اتفقنا معه".

وشدد على أنه لم يكن يعرف أن سامي سيرحل عن فريق طنطا، مضيفا أن الاتفاق حتى الآن شفويا ولم توقع العقود.

وأكد رئيس سموحة أن بقية أفراد الجهاز الفني مستمرين في مناصبهم، خميس جعفر مدربا، وأحمد ناجي مدربا للحراس، بالإضافة لاستمرار مخطط الأحمال والجهاز الطبي.

ورحل صدقي عن تدريب سموحة بعد تعادل الفريق أمام أسوان 3-3 في الجولة الـ25 لمسابقة الدوري.