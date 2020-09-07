"عودة معلول".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الأهلي في مباراة حرس الحدود، والتي ستقام في الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ25 لمسابقة الدوري. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني. Advertisements الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج. وسط المهاجم: أحمد الشيخ - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي. الهجوم: أليو بادجي.

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