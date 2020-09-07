محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تُختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة الأهلي متصدر ترتيب المسابقة وحرس الحدود. ويرصد الخليج 365، لزواره الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الإثنين، سواء في الدوري المحلي، أو مسابقة دوري أمم أوروبا. الدوري المصري - الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة الساعة 3.30 (أون تايم سبورتس 2). Advertisements - وادي دجلة والمقاولون العرب الساعة 6.00 (أون تايم سبورتس 2). - الإسماعيلي ونادي مصر الساعة 6.00 (تايم سبورتس التردد الفضائي). - الأهلي وحرس الحدود الساعة 8.30 (أون تايم سبورتس 1). دوري أمم أوروبا - هولندا وإيطاليا الساعة 8.45 (بي إن سبورتس اتش دي 1).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد والقنوات.. الأهلي ضمن 4 مباريات بالدوري.. ولقاء هولندا وإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.