محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أنه يتم دراسة العرض المقدم من نادي شباب المحمدية المغربي من أجل التعاقد مع حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء المغربي.
وأكد هشام أيت منا، رئيس شباب المحمدية المغربي في وقت سابق، أن ناديه يفاوض الزمالك للتعاقد مع لاعبه المغربي حميد أحداد المعار إلى الرجاء البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لـ"الخليج 365" "الزمالك تلقى عرضاً من نادي شباب المحمدية المغربي من أجل التعاقد مع حميد أحداد في الإنتقالات المقبلة".
واختتم "في الوقت الحالي يتم دراسة العرض بالتنسيق مع مجلس الإدارة، سيتم مراعاة مصلحة النادي واللاعب قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن العرض".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى لمصراوي: نادي مغربي قدم عرضاً لضم أحداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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