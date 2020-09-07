اليوم .. لجنة الانضباط تُصدر قراراتها ضد عدد كبير من مسئولي الأندية

تعلن، اليوم الإثنين، لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار السيد البنداري، قراراتها ضد عدد من مسئولي الأندية الذين تم إحالتهم إلى الانضباط أخيرًا، سواء عن طريق اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، أو لجنة الحكام.
وصل لجنة الانضباط بالاتحاد عدد من المذكرات مقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية وعدد من اللجان، على رأسها لجنة الحكام، بمذكرات ضد مسئولين بالأندية خرجوا عن النص أخيرًا.
أوضح المصدر، أن قائمة الأسماء المحالة للجنة الانضباط بالاتحاد، وتنظر اللجنة في أمرهم يوم الاثنين المقبل، تضم:
١- مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك
٢- فرج عامر، رئيس نادي سموحة
٣- سمير حلبية، رئيس النادي المصري
٤- طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك
٥- عدلي القيعي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي
٦- سعيد لطفي، مستشار الناشئين بنادي الزمالك
٧- خالد مهدي، مدير الكرةبنادي الإنتاج الحربي
٨- طارق العشري، المدير الفني السابق للنادي المصري
٩- طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري
١٠- أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك
ثم تلقت لجنة الانضباط مذكرات أيضًا ضد طلعت يوسف، مدرب الاتحاد السكندري، ومحمد الخولي، نائب رئيس المصري، وكذلك عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي البورسعيدي.
المصدر كشف عن أن لجنة الانضباط مقدم لها اسطوانات مدمجة لبرامج تلفزيونية ومداخلات هاتفية بها تجاوز في حق الاتحاد وبعض لجانه وستشاهدها اللجنة لإيقاف أي تجاوز.
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