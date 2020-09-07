اتحاد الكرة يُرسل تسجيلًا لمباريات الدوري إلى الفيفا.. اعرف السبب

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، تُرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تسجيلًا لمباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي أولًا

بأول.

قال المصدر، إن اتحاد الكرة يرسل تسجيل المباريات إلى الفيفا منذ تطبيق تقنية الفيديو في الدوري، حيث

يتم إرسال سي دي بكل مباراة إلى الاتحاد الدولي.

تابع، أن الفيفا يراجع طريقة تطبيق التقنية في الدوري المصري منذ بداية الدور الثاني، من أجل إبداء الملاحظات، وإرسال أي تعليمات جديدة في هذا الشأن.