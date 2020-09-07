رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لفريق سموحة خلفًا لحمادة صدقي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه اختار أحمد سامي، المدير الفني السابق لأندية طنطا وطلائع الجيش، ليكون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا لحمادة صدقي الذي تم توجيه الشكر له أول من أمس(السبت) بعد سلسلة من النتائج السيئة في بطولة الدوري العام.
قال المهندس محمد فرج عامر لـ"الوفد"، إن الجهاز الفني سيضم إلى جانب أحمد سامي المدير الفني كلًا من أحمد حمودة مدربًا عامًا وخميس جعفرمدربًا إلى جانب استمرار مخطط الأحمال الأجنبي ويل، ومدرب حراس المرمى أحمد ناجي.
وأشار رئيس نادي سموحة إلى أن اختيار أحمد سامي تم بناءً على دراسة قدرته على تطوير أداء الفريق خلال الفترة المقبلة إلى جانب الاستعداد للموسم المقبل بشكل جيد والتعاون مع قطاع الناشئين في إمكان تصعيد مجموعة من اللاعبين للمشاركة مع الفريق الأول.
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