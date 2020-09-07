الأولمبية تخطر اتحاد الكرة بعدم قانونية عقد الانتخابات 30 نوفمبر

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية بقيادة المهندس هشام حطب، تخطره فيه بعدم قانونية إجراء الانتخابات يوم 30 نوفمبر المقبل بحسب ما حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وتضمن خطاب اللجنة الأولمبية تاكيدًا على أحقيتها في تصنيف أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ولكل الاتحادات أيضًا خاصة بعد اعتماد اللائحة الخاصة باللجنة الأولمبية يوم 24 أغسطس الماضي ونشرها في جريدة الوقائعالمصرية.
وأكدت اللجنة الأولمبية في خطابها لاتحاد الكرة أنه لا مجال لإجراء الانتخابات 30 نوفمبر لأن هذا يخالف اللوائح، وأن الموعد القانوني لإجراء انتخابات اتحاد الكرة، خلال أول 3 شهور من السنة المالية، بما يعني أن عام 2020 لن يشهد انتخابات لاتحاد الكرة.
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