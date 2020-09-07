أخبار الزمالك | محمود جنش يدعم مؤمن زكريا برسالة مؤثرة

ظهر حارس مرمى الزمالك “محمود جنش” بقميص يحمل صورة لاعب النادي الاهلي “مؤمن زكريا” خلال لقاء صحفي أجراه عقب لقاء الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز ليلة أمس الأحد.

وأعلن جنش دعمه الكامل لمؤمن زكريا في محنته الصحية الحالية، حيث يعاني اللاعب الدولي المصري السابق من مرض استعصى علاجه على الأطباء، وتسبب في ابتعاده عن الملاعب لمدة عام ونصف منذ يناير 2019.

وقال جنش عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تصريحات تلفزيونية: “اتمنى ألا نتوقف عن دعم مؤمن زكريا فهو يحتاج لمساندة الجميع. حدث دعم في السابق لكن الأمور هدأت في الفترة الأخيرة رغم تدهور حالة مؤمن”.

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وأضاف “أتمنى عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب مرة أخرى، لو حدث ذلك، سأتركه يُسجل في شباكي، فهو لم يسجل عليّ أي هدف من قبل”.

ويرتبط محمود جنش بعلاقة وطيدة بمؤمن زكريا، حيث كان الثنائي زملاء عندما لعب سويًا في الزمالك عام 2014، قبل انتقال مؤمن زكريا إلى صفوف الاهلي.

وأعلنت وزارة الرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحي في وقت سابق هذا العام، الموافقة على طلب النادي الأهلي بصرف قيمة عقد مؤمن زكريا كاملاً من أجل المساهمة في علاجه بعد تعرضه لأزمة صحية تسببت في ابتعاده عن الملاعب.