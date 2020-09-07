أخبار الزمالك | تفاصيل إصابة فرجاني ساسي وبنشرقي بعد مباراة طلائع الجيش

أكد مدير الجهاز الطبي بنادي الزمالك “محمد أسامة” تجهيزه لبرنامج علاجي مكثف من أجل لاعب الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد تعرضه لإصابة في إحدى عضلات الظهر خلال الدقائق الأولى من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التي أقيمت ليلة أمس الأحد، وانتهت بفوز صعب للزمالك بهدف دون رد.

وقال محمد أسامة في تصريحات خص بها قناة الزمالك “إن الاصابة التي تعرض لها فرجاني ساسي خلال مباراة طلائع الجيش عبارة عن كدمة سببت له ألم شديد في العضلة أسفل الظهر”، وقد أمر بخضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف لمساعدته على التعافي في أسرع وقت ممكن قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف “أما إصابة أشرف بنشرقي التي تسببت في خروجه من تشكيلة الزمالك الأساسية قبيل بدء المباراة بدقائق قليلة، فهي عبارة عن شد في العضلة الضامة وسيخضع للأشعة للاطمئنان على حالته وتحديد فترة علاجه ومدة الغياب عن الملاعب”.

وفقّد فرجاني ساسي أعصابه بعد التعرض لتلك الإصابة، ما تسبب في تعرضه لبطاقة صفراء قبل خروجه من الملعب، حيث اشتبك بالأيدي مع أحد لاعبي طلائع الجيش ممن طالبوه بسرعة الخروج من الملعب.

وفاز الزمالك على فريق الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على ستاد القاهرة الدولي.