إدارة الزمالك: نتعامل بواقعية، ومباراة الرجاء المغربي في موعدها!

أكد المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك “أمير مرتضى منصور“، أن الفريق يمر بظروف صعبة للغاية بسبب ضغط المباريات في الوقت الحالي، مشيرًا خلال حديثه مع قناة الزمالك إلى أن الجهاز الفني يتعامل بكل واقعية مع الأمور المتعلقة بالإصابات، ويثق في إقامة مباراة الرجاء في موعدها المحدد مسبقًا.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على طلائع الجيش، ليلة أمس الأحد، بهدف نظيف سجله يوسف أوباما في المباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة، ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أمير في تصريحات خص بها قناة الزمالك :”نعاني من إصابات متكررة في كل مباراة، لكننا لا نهرب ونتعامل مع الأمر الواقع. اللاعبون معذورون بسبب ضغط اللقاءات لذلك النظر إلى الأداء يكون مصحوب ببعض العوامل الأخرى”.

وأضاف “باتريس كارتيرون كان ينوي إراحة عدد كبير من اللاعبين في الفترة المقبلة لتجهيزهم لمباراة الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا”.

وأصيب الجناح المغربي “أشرف بنشرقي” أثناء العمليات الإحمائية قبل دقائق قليلة من بدء مباراة طلائع الجيش ليلة أمس، ليتم استبعاده من تشكيلة الزمالك الأساسية واستبداله بكابونجو كاسونجو.

Advertisements

كما خسر الزمالك متوسط الميدان الدولي التونسي “فرجاني ساسي“، إثر كدمة قوية في الظهر دفعته نحو طلب التغيير في الدقيقة 37 من نفس المباراة.

وعند سؤال أمير مرتضى منصور عن رأيه في الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تغيير موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال، قال أمير مرتضى منصور “نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده ولن يتم تأجيله كما تردد في وسائل الإعلام المغربية”.

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أن إصابة محمود شيكابالا خفيفة وسيكون مُستعدًا للمشاركة في مباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

وشدد، على أن الفترة الحالية لها بعض المكاسب ومنها ظهور بعض الصاعدين وآخرهم حسام عبد المجيد الذي شارك في مواجهة طلائع الجيش وقدم مستويات مميزة.