أخبار النصر | صفقة مارتينيز تدفع أحمد موسى نحو الرحيل في الميركاتو الصيفي!

أعلن العضو الذهبي بنادي النصر السعودي “عبدالعزيز أحمد بغلف” بشكل رسمي، نجاح الإدارة في إتمام التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني المتميز “جونزالو مارتينيز”، لينضم إلى صفقات النصر في الميركاتو الصيفي 2020.

وذكرت صحيفة “mendozagol” الأرجنتينية أن جونزالو ماريتينيز سيغادر الدوري الأمريكي للمحترفين (الميجور ليج)، للانضمام إلى تشكيلة النصر بعد قضاءه موسم ونصف مع فريق أتالانتا يونايتد الأميركي، موضحة أن العالمي سيدفع مبلغ 18 مليون دولار للظفر بخدمات اللاعب.

ولن يمر انضمام جونزالو مارتينيز لصفوف النصر مرور الكرام بالنسبة للنجم الدولي النيجيري “أحمد موسى”، فبحسب شبكة “bsnsports”، يُفكر قائد السوبر إيجلز في مغادرة قلعة العالمي لثقته في صعوبة المنافسة على مركز أساسي، حيث يرى أن إدارة النصر قامت بضم مارتينيز كي يكون خليفته في التشكيل الأساسي للفريق.

وأشارت الشبكة النيجيرية المعروفة إلى أن النصر تعاقد مع مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد خسارة لقب الدوري السعودي لصالح نادي الهلال، وأوضحت أن لاعب أتالانتا سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف في 10 مباريات بالموسم الحالي.

وبصفقة جونزالو مارتينيز، تواصل إدارة نادي النصر تدعيمها لتشكيلة المدرب البرتغالي “فيتوريا” بأفضل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي 2020؛ من أجل صناعة فريق مميز خلال الفترة المقبلة، يكون قادرًا على إعادة لقب الدوري السعودي، والمنافسة القوية على بطولة دوري أبطال آسيا.

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وأتم النصر العديد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي 2020، بالتعاقد مع أمين بخاري، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، وعبدالفتاح عسيري.

من هو جونزالو مارتينيز؟

يبلغ من العمر 27 عامًا، طوله 1.70م، مركزه الأساسي الجناح الأيسر، أرجنتيني الجنسية، بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2011 مع فريق هوراكان، ثم انتقل إلى ريفر بليت يناير 2015، واستمر معه 4 سنوات قبل أن يحط الرحال في أتالانتا الأمريكي.

جونزالو مارتينيز قيمته السوقية حاليا بحسب “ترانسفير ماركت” 12 مليون يورو، وخاض خلال مسيرته 3 مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني، وأحرز هدف وحيد.

حقق اللاعب خلال مسيرته مع ريفر بليت كأس ليبرتادوريس مرتين، وكأس سودامريكانا مرتين، وكان أفضل لاعب في الأرجنتين عام 2018، وتُوج مع أتالانتا بكأس بطولة الولايات المتحدة “لاما هانت”.

خاض الجناح الأرجنتيني مع ريفر بليت 145 مباراة، وأحرز 30 هدفًا، وقدم 28 تمريرة حاسمة، ومع فريقه الحالي أتالانتا لعب 54 مباراة، وهز الشباك 11 مرة، وصنع 14 هدفًا.