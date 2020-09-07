استبعاد وحيد وصالح من قائمة الاهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري

أعلن المدرب السويسري “رينيه فايلر” قائمة الاهلي التي سيخوض بها مباراة حرس الحدود، اليوم الاثنين 7-9-2020، ضمن الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد المكس بالإسكندرية في تمام الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وواصل رينيه فايلر استبعاد صانع الألعاب “صالح جمعة” بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية، حسب ما شاهده في آخر التدريبات.

كما قرر المدرب السويسري معاقبة الظهير الأيسر “محمود وحيد” باستبعاده من المباراة بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق أول أمس السبت.

وتغيب محمود وحيد عن التدريبات للتعبير عن غضبه من عدم المشاركة كأساسي في لقاء وادي دجلة وتعويض غياب الظهير الأيسر الدولي التونسي “علي معلول” بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وشارك قلب الدفاع “أيمن أشرف” في مركز الظهير الأيسر بأمر من رينيه فايلر، وقدم مستوى متميز أمام وادي دجلة، وكان نجم اللقاء الأول في الخط الخلفي مع رامي ربيعة.

وسيعود علي معلول للمشاركة مع الاهلي في مباراة حرس الحدود بعد تعافيه البدني والذهني من ضغط المباريات ولو قليلاً.

Advertisements

وقرر فايلر ضم عدد من ناشيء الأهلي رغم عدم مشاركتهم في المباريات السابقة، حيث ظهر اسم مصطفى شوبير ومحمد شكري ومحمد فخري ضمن القائمة التي تم اختيارها لمباراة اليوم.

وجاءت قائمة الاهلي أمام حرس الحدود على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عربي بدر – محمد مجدي “أفشة” – محمد فخري – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا – جونيور أجايي.

خط الهجوم : مروان محسن – أليو بادجي.