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استبعاد وحيد وصالح من قائمة الاهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري

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علي راضي 0 تبليغ

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أعلن المدرب السويسري “رينيه فايلر” قائمة الاهلي التي سيخوض بها مباراة حرس الحدود، اليوم الاثنين 7-9-2020، ضمن الجولة الـ25 من مسابقة الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد المكس بالإسكندرية في تمام الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وواصل رينيه فايلر استبعاد صانع الألعاب “صالح جمعة” بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية، حسب ما شاهده في آخر التدريبات.

كما قرر المدرب السويسري معاقبة الظهير الأيسر “محمود وحيد” باستبعاده من المباراة بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق أول أمس السبت.

وتغيب محمود وحيد عن التدريبات للتعبير عن غضبه من عدم المشاركة كأساسي في لقاء وادي دجلة وتعويض غياب الظهير الأيسر الدولي التونسي “علي معلول” بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

صالح جمعة لاعب الاهلي
صالح جمعة لاعب الاهلي – صور Getty

وشارك قلب الدفاع “أيمن أشرف” في مركز الظهير الأيسر بأمر من رينيه فايلر، وقدم مستوى متميز أمام وادي دجلة، وكان نجم اللقاء الأول في الخط الخلفي مع رامي ربيعة.

وسيعود علي معلول للمشاركة مع الاهلي في مباراة حرس الحدود بعد تعافيه البدني والذهني من ضغط المباريات ولو قليلاً.

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وقرر فايلر ضم عدد من ناشيء الأهلي رغم عدم مشاركتهم في المباريات السابقة، حيث ظهر اسم مصطفى شوبير ومحمد شكري ومحمد فخري ضمن القائمة التي تم اختيارها لمباراة اليوم.

وجاءت قائمة الاهلي أمام حرس الحدود على النحو التالي

حارس مرمى الأهلي مصطفى أحمد شوبير
حارس مرمى الأهلي مصطفى أحمد شوبير

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عربي بدر – محمد مجدي “أفشة” – محمد فخري – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا – جونيور أجايي.

خط الهجوم : مروان محسن – أليو بادجي.

أيمن أشرف وحمدي فتحي وآليو بادجي في مباراة الاهلي ووادي دجلة
أيمن أشرف وحمدي فتحي وآليو بادجي في مباراة الاهلي ووادي دجلة
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