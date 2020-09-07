- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلن المدرب السويسري “رينيه فايلر” قائمة الاهلي التي سيخوض بها مباراة حرس الحدود، اليوم الاثنين 7-9-2020، ضمن الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد المكس بالإسكندرية في تمام الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.
وواصل رينيه فايلر استبعاد صانع الألعاب “صالح جمعة” بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية، حسب ما شاهده في آخر التدريبات.
كما قرر المدرب السويسري معاقبة الظهير الأيسر “محمود وحيد” باستبعاده من المباراة بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق أول أمس السبت.
وتغيب محمود وحيد عن التدريبات للتعبير عن غضبه من عدم المشاركة كأساسي في لقاء وادي دجلة وتعويض غياب الظهير الأيسر الدولي التونسي “علي معلول” بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
وشارك قلب الدفاع “أيمن أشرف” في مركز الظهير الأيسر بأمر من رينيه فايلر، وقدم مستوى متميز أمام وادي دجلة، وكان نجم اللقاء الأول في الخط الخلفي مع رامي ربيعة.
وسيعود علي معلول للمشاركة مع الاهلي في مباراة حرس الحدود بعد تعافيه البدني والذهني من ضغط المباريات ولو قليلاً.
وقرر فايلر ضم عدد من ناشيء الأهلي رغم عدم مشاركتهم في المباريات السابقة، حيث ظهر اسم مصطفى شوبير ومحمد شكري ومحمد فخري ضمن القائمة التي تم اختيارها لمباراة اليوم.
وجاءت قائمة الاهلي أمام حرس الحدود على النحو التالي
حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمد شكري.
خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عربي بدر – محمد مجدي “أفشة” – محمد فخري – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا – جونيور أجايي.
خط الهجوم : مروان محسن – أليو بادجي.
كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد وحيد وصالح من قائمة الاهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.