رياضة | جمهورية شبين يختتم استعداداته لمواجهة أبو قير الودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جمهورية شبين يختتم استعداداته لمواجهة أبو قير الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، فريق جمهورية شبين، استعداداته، لمواجهة فريق أبو قير، التي ستنطلق في الرابعة من عصر الغد، ببرج العرب، استعداداً لعودة منافسات دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني، 20 لاعباً، عقب المران، للتوجه إلى الإسكندرية، للمبيت، في معسكر، قبل 24 ساعة من إقامة اللقاء، من أجل راحه اللاعبين.

وسبق للجمهورية، الفوز مؤخرا على كفر الباجور 4-0، والتعادل مع كوكاكولا 1-1، والخسارة من القناة، 2-1.