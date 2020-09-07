رياضة | اليوم.. الترسانة يستضيف نجوم المستقبل وديًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. الترسانة يستضيف نجوم المستقبل وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانه، مع نظيره، فريق نجوم المستقبل، على ملعب حسن الشاذلي، بميت عقبة، ضمن استعدادات الفريقان لعودة منافسات الموسم الحالي، من دوري القسم الثاني.

وخاض الترسانة، مؤخراً، العديد من المواجهات الودية، حيث تغلب على سبورتنج 3-1، وخسر من فاركو 0-1، وتعادل مع اتحاد الشرطة 2-2، وتغلب على تليفونات بني سويف 2-1.

كما لعب النجوم، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مؤخرا مع الإعلاميين بهدف لكل منهما.