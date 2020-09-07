شكرا لقرائتكم حسام البدري يطلب السفر إلى توجو بطائرة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ، من اتحاد الكرة السفر إلى توجو على متن طائرة خاصة، لاسيما وأن المباراتين ستقاما فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

دخل الثنائى محمود الونش مدافع الزمالك ونظيره فى بيراميدز على جبر، دائرة اهتمامات المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى لتدعيم دفاعات الفراعنة فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد ظهورهما بمستوى مميز فى مباريات الدورى بعد استئنافه عقب فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما يتواجد فى الصورة أيضا محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى وإن كان عنصر الخبرة الدولية يرجح كافة الونش وعلى جبر فى الظهور فى معسكر المنتخب المقبل لمواجهتىّ توجو بتصفيات أمم افريقيا.

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بينما تضاءلت فرص ياسر إبراهيم مدافع الأهلى فى الإنضمام لقائمة المنتخب فى المعسكر المقبل، فى ظل تراجع مستواه وعدم الحفاظ على مستواه عقب استئناف الدورى العام بعد التوقف.

من ناحية أخرى، طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول من اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو فى تصفيات أمم افريقيا باستاد القاهرة، بعدما أعلن الكاف إقامة مباراتىّ الفراعنة أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

فى السياق ذاته، تأكد إلغاء معسكر المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى شهر أكتوبر المقبل رغم اعتماد الكاف الأجندة الدولية للمنتخبات مؤخرا والتى تتضمن توقفا دوليا للفراعنة فى أكتوبر المقبل، ويأتى إلغاء المعسكر فى ظل رغبة البدرى فى خوض مباراة ودية خلال التوقف المقبل لتجربة اللاعبين حيث لم يتجمع لاعبو المنتخب منذ فترة طويلة.