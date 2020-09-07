شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. إبراهيم حسن يقود الزمالك للدور نصف النهائى للكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هدف إبراهيم حسن لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالى في مرمى حسنية أغادير المغربى الموسم الماضى في لقاء الإياب بدور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية من الأهداف التي لا تنسى خاصة وأنه جاء بشق الأنفس وصعد به الفريق للدور قبل النهائي .

كان الزمالك تعادل في لقاء الذهاب بالمغرب سلبيا ، وظن البعض أن لقاء العودة بالقاهرة سيكون سهلا ، إلا أن الأمور جاءت بما لا تشتهى السفن واستطاع الفريق المغربى غلق المساحات تماما في الشوط الأول وفى الشوط الثانى استطاع إبراهيم حسن إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 49 عندما تابع كرة زميله محمود علاء الذى ارتطمت برأس أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء وعادت ليسددها اللاعب مباشرة بيساره في المرمى مباشرة معلنا عن هدف التقدم للفريق الأبيض .

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وحاول لاعبو حسنية أغادير الضغط لتحقيق هدف التعادل قابله دفاع مستميت من لاعبى الزمالك ، بالإضافة إلى تألق محمود جنش حارس الزمالك وقتها ليحقق أبناء ميت عقبة الفوز ويتأهلون للدور نصف النهائي ليواجه النجم الساحلى التونسى ويحقق الفوز عليه ويواجه نهضة بركان المغربى في النهائي ويفوز عليه بركلات الترجيح ويحقق لقب البطولة