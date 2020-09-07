شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بيراميدز يُعلن التعاقد مع رمضان صبحى فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى السادسة مساء اليوم، الأثنين، نادى بيراميدز، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة استاد الدفاع الجوى، للإعلان عن إتمام التعاقد مع رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى، لمدة 5 سنوات مقبلة، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفى عدد من المسئولون بالنادى السماوى على رأسهم ممدوح عيد المدير التنفيذى وعمرو بسيونى مدير التعاقدات.

وإجتاز رمضان صبحى الكشف الطبى الذى خضع له أمس، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.

Advertisements

كما أن رمضان صبحى، سيظهر فى المؤتمر الصحفى بـ"نيو لوك" بعدما تخلى اللاعب عن قصة "الضفيرة" التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وفضل رمضان صبحى تغيير قصة شعره والتخلى عن "الضفيرة"، وقام اللاعب بتصوير "برومو" الإعلان بقميص بيراميدز الأربعاء الماضى بعدما قص الضفيرة، ومن المنتظر أن يظهر بقصة شعر جديدة خلال المؤتمر الصحفى غدًا.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.