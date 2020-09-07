شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الشارقة يتعاقد مع البرازيلي سواريز لموسم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" أنه انهى إجراءات التعاقد رسميا مع المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز بعقد لموسم واحد قادما من الوصل، إذ تم ضم اللاعب إلى قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا للأندية في اعقاب الإصابة التي تعرض لها مهاجم الشارقة الجديد البرازيلي جوناثاس دي خيسوس تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رسمياً.. الشارقة يتعاقد مع البرازيلي سواريز لموسم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.