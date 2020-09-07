شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يثير القلق في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يثير المستوى الذي ظهر به النجم المصري محمد صلاح خلال الموسم التحضيري لليفربول قلق داخل أروقة النادي الإنجليزي، إذ لم يستطع زيارة شباك منافسيه حتى اللحظة.

وحسب صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، فإن صلاح، الذي عادة يكون آخر من يفكر المدير الفني يورجن كلوب في تبديله، عاش ليلة هادئة جديدة خلال فوز فريقه وديًا بسبعة أهداف مقابل هدفين على بلاكبول.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إنه رغم أن المباريات الودية في الموسم التحضيري قد لا تكون مهمة بشكل كبير، إلا أن اللاعب صاحب الـ 28 عامًا سيكون قد شعر بالغضب عقب فشله في التسجيل رغم مهرجان الأهداف لفريقه، وربما زاد هذا الشعور مع تسجيل زملائه ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وتاكومي مينامينو، وحتى البدلاء هارفي إليوت وديفوك أوريجي.

ولفتت الصحيفة أن «صلاح» لم يظهر حتى خطورة حقيقة تشير إلى اقترابه من هز الشباك طوال مدة لعبه وقبل تبديله بعد قرابة ساعة من بداية اللقاء.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن نجم الريدز بدا بعيدًا عن مستواه خلال الموسم التحضيري، لكن الحقيقة هي أنه كذلك منذ عودة النشاط الكروي عقب التوقف بسبب جائحة كورونا، إذ سجل ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي في يونيو الماضي، بينهم هدفين في برايتون، قبل أن يصوم عن التهديف في المباريات الأربعة الأخيرة في البطولة. وعقب مباراة الدرع الخيرية، امتدت سلسلة مبارياته الرسمية دون أهداف إلى خمسة، تزيد إلى 8 إذا احتسبت المباريات الودية.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إن مع تبقي أسبوع واحد فقط على عودة ليفربول للدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي، فإن يورجن كلوب يأمل أن يستعيد النجم المصري مستواه عندما تستأنف المباريات الرسمية.

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