شكرا لقرائتكم الونش يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر غياب محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، عن مباراة فريقه أمام سموحة، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك بعدما خضع للأشعة التى أثبتت إصابته بكدمة شديدة فى الرباط الجانبى الداخلى للركبة والتى سيحتاج لتأهيل يستمر لنهاية هذا الأسبوع من أجل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية ثم تجهيزه للمشاركة فى المباريات التالية لمواجهة سموحة.

يفضل الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الاعتماد على الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى، فى المواجهة المقبلة لقيادة خط الدفاع، مع استمرار إراحة الونش نظرًا للبرنامج التأهيلى الذى يخضع له، فيما سيبدأ الجهاز الفنى للأبيض من اليوم الإثنين، التحضير لمواجهة سموحة، حيث سيدرس الجهاز الفنى فريق سموحة من خلال مشاهدة مجموعة من مبارياته الأخيرة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى للتحضير للمواجهة المقبلة.

وكان الزمالك قد استهل مشواره فى منافسات الدورى الممتاز، الذى استكمل بداية من يوم 6 من شهر أغسطس الماضى، بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم يوم 6 من أغسطس الجارى، ثم تعادل إيجابيًا مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وفاز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، فى الجولة التاسعة عشر، وتبعها تعادل سلبى مع نادى مصر، فى الجولة العشرون، ثم فاز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، قبل أن يتلقى هزيمة من المقاولون العرب، فى الجولة الثانية والعشرون من المسابقة المحلية، بهدفين مقابل هدف، ثم حقق الفوز على إنبى بهدف دون رد، وتبعه فوزه على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وأخيرًا واجه طلائع الجيش بالأمس، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من المسابقة.