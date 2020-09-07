إبحث مع عمرو أديب.. 20 ألف جنيه مكافأة من "جيبه الخاص" لمن يعثر كأس أمم إفريقيا المختفي

علق الإعلامي عمرو أديب، على ما أثير مؤخراً حول بيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن فقدان عدد من الكؤوس والميداليات، وأبرزها نسخة كأس أمم أفريقيا.

أعلن الإعلامى عمرو أديب، عن استعداده لدفع 20 ألف جنيه مكافأة لأى شخص يدل على الكأس المختفى، قائلاً: “أعلن النهاردة أنى مستعد أدفع 20 ألف جنيه مكافأة لأى حد يدل على الكأس فين، واللى هيقولى الكاس فين أو نقدر نجيبه إزاى لن أطارده جنائيا، ويمكن أن أزيد المكافأة”.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، على إم بي سي مصر: “الكاس دا بيتعمل بألفين جنيه إنما التذكار ودا اللى رفعه مدرب ولاعيبة مصر وجاب النصر لمصر، المعنى التاريخى بتاعه”.