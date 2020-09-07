شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..وادى دجلة يخشى مفاجأت المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج وادى دجلة نظيره المقاولون العرب في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها وادى دجلة بمعنويات منخفضة بعد خسارته أمام الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 13 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وطالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستعادة نغمة النتائج الجيدة وعدم التأثر بالسقوط أمام الأهلى لضمان النجاة من شبح الهبوط الذى يلاحقهم بعد نتائجهم السلبية في الدور الأول للمسابقة في المقابل حذر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه من خطورة الفوز بلقاء ثم الخسارة في المباراة التي تليه مشدداً على ضرورة استمرار عجلة الانتصارات لضمان إنهاء المسابقة في مركز الوصيف.

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ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام المقاولون العرب مكون من :"محمد عبد المنصف ، يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي وأحمد رمضان بيكهام ، محمد عبد العاطي، محمد رضا بوبو، أحمد سعيد، حسام عرفات ورفيق كابو ، مروان حمدي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام وادى دجلة مكون من :"محمود أبو السعود و محمد سمير وفادى نجاح وحسن الشامى وأمير عابد وعبد العزيز موسى ومعروف يوسف وكريم مصطفى وشكرى نجيب ولويس إدوار وسيف الدين الجزيرى".