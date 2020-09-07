شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى يسعى لتصحيح المسار أمام نادى مصر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الاسماعيلى نظيره نادى مصر في السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية بختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من مصر المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل نادى مصر مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

وتبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول لأحمد العجوز ومحمد حمص في القيادة الفنية للإسماعيلى بشكل مؤقت لحين قدوم المدرب الاجنبى ومخطط الأحمال عقب قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة من قيادة الفريق الأصفر ، ويسعى الاسماعيلى لتجاوز المحنة الصعبة التي يعيشها عن طريق خطف فوز يساهم في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط ، في المقابل يتمسك خالد جلال المدير الفني لنادى مصر بالخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة للهروب من منطقة الخطر.

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ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام نادى مصر مكون من :"محمد مجدى ، محمود البدرى ، محمد هاشم ، باهر المحمدى ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، محمد الضرف ، همام طارق ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، محمد الشامى".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام الاسماعيلى مكون من :"عصام ثروت ،أحمد يوسف ، أحمد عبد الموجود ، شريف أشرف ، علاء عطا ، إسلام صالح ، محمود توبة ، كليف مانديرا ، محمد جمال تريكة ، جابرييل ، مصطفى سلطان".