رياضة | نجم الأهلي السابق: فضلت القلعة الحمراء على الزمالك لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: فضلت القلعة الحمراء على الزمالك لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علاء إبراهيم، نجم النادي الأهلي سابقًا، إن مسئولي نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات معه من أجل الحصول على خدماته بعد التألق ضمن صفوف نادي المنيا.

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وأكد علاء إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " كنت بسجل في كل موسم مع المنيا من عشرين إلي ثلاثين هدف في الموسم ومكنش حد يسمع عني".

وأوضح: " علاء مقلد طلبني في مكتبه وقال لي إنت لازم تمضي للزمالك لكنني فضلت الأهلي لأنني أشجع الأهلي طوال عمري".

وتابع: "قولت لعماد النحاس أنا خائف ألعب في النادي الأهلي لوجود أسماء كبيرة بالفريق، ومن حسن حظي أن أول من استقبلني في الأهلي كان أسامة عرابي كابتن الفريق".