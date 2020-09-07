شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يقود الجهاز الفني الجديد لسموحة.. و«ناجي» مدربًا للحراس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي سموحة تعيين الكابتن أحمد سامي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لحمادة صدقي، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع النادي الإسكندراني، بعدما اعتذر «سامي» بدوره عن منصبه كمدير فني لطنطا.
وسيتكون الجهاز الفني لسموحة من أحمد سامي مديرًا فنيًا، وأحمد حمودة مدربًا عامًا، وخميس جعفر، وأحمد ناجي مدربًا لحراس المرمى، ومخطط الأحمال الإنجليزي ويلي.
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