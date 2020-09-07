شكرا لقرائتكم خبر عن «حطب»: لم أجتمع مع «الجنايني» و«فيفا» لا يستطيع مخالفة القانون المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أنه يقوم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع دون محاباة لأحد على حساب أحد وأن جميع الاتحادات تقع تحت مظلة واحدة ولائحة واحدة بما فيها اتحاد الكرة.

وقال «حطب»، في تصريحات تليفزيونية مع سيف زاهر، إنه لم يجتمع مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، لمناقشة الأزمة، وقال كل المحادثات تمت بخطابات رسمية قانونية محصنه باللائحة المعتمدة رسميًا.

وردًا على سوْال سيف زاهر وتخوفه من حدوث أزمة أو تضارب مع «فيفا» حول أزمة الجبلاية، قال «حطب» إن «الفيفا لا يستطيع مخالفة القانون المصري، لأننا جميعًا تحكمنا لوائح وميثاق أوليمبي وقانون يحكم الجميع بما فيها فيفا وفي حالة مخالفته لذلك يتم محاسبته».