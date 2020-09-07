شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: هدف دجلة في الأهلي صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف جمال الغندور، الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق، بصحة هدف وادي دجلة في مرمي النادي الأهلي، موضحًا أن قرار الحكم بإلغاء الهدف غير صحيح تمامًا.

وقال «الغندور»، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر: «هذا الهدف حالة تحكيمية جدلية معقده لكن مدافع الأهلي أيمن أشرف لم يكن متداخل في الكرة لذلك فالهدف صحيح».

وأضاف: «رجوع الحكم للفيديو في هذه الحالة خطأ وكان عليه احتساب الهدف».